Россиянки начали позже рожать

Россиянки начали рожать в более старшем возрасте. В среднем он составляет 28 лет, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

По ее словам, такая тенденция связана с тем, что женщины больше нацелены на то, чтобы строить карьеру, сообщил ТАСС.

«Молодые женщины также ориентированы на рождение детей. <…> При этом они хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру», — сказала Мухтиярова, выступая на Евразийском женском форуме.

По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, снижение рождаемости в России связано с сокращением численности женщин репродуктивного возраста. Сейчас в него вступило поколение 90-х, когда был очень низкий коэффициент рождаемости. Категория женщин в возрасте с 20 до 29 лет с 2010 года снизилась на 37,5%. Но все же в 2020 году, по ее словам, снижение рождаемости замедлилось.

К 2030 году, по мнению Голиковой, средний возраст рождения первого ребенка составит 30 лет. Также, по данным вице-премьера, россиянки стали реже делать аборты. Количество таких операций по сравнению с 2016 годом упало на 39%.