Россиянке дали 12 лет колонии за передачу секретных сведений Украине

Россиянку Галину Довгополую приговорили к 12 годам лишения свободы. Такое решение вынес Севастопольский городской суд — ее признали виновной в госизмене при передаче секретных сведений разведке Минобороны Украины.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ („Государственная измена“). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — процитировало издание слова собеседника.

Он уточнил, что приговор пока не вступил в законную силу — его можно обжаловать в апелляционной инстанции. В Пресс-службе суда агентству сообщили, что обвиняемая собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота для разведки Минобороны Украины.

Речь идет об информации, которая раскрывает сроки действия позывных, частот и ключей, а также других сведений, которые являются государственной тайной. Получив их, разведка другой страны могла использовать их в ущерб безопасности России. По этой же причине уголовное дело Довгополой рассмотрели в закрытом режиме.

Ранее виновным в госизмене признали еще одного россиянина — экс-сотрудника организации, которая занимается обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Правоохранители выяснили, что он собирался продать американской разведке секретные данные. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.