Россиянина приговорили к 13 годам колонии за попытку продать военные данные ЦРУ

Бывшего сотрудника российской организации, которая занимается обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, признали виновным в попытке продать американской разведке секретные данные. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

«17 ноября 2020 года Брянский областной суд признал виновным в совершении государственной измены (статья 275 УК России) гражданина России Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко приговорен к 13 годам колонии строгого режима», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.

В ведомстве отметили, что во время суда обвиняемый признал свою вину и раскаялся. По данным следствия, в период работы в оборонной службе Ещенко придумал план о сбыте США информации о «перспективных разработках российского ВПК» за вознаграждение.

С 2015 по 2017 год он занимался тем, что создавал копии секретной документации на комплексы вооружения, которые использует Северный флот. В 2019 году он вышел на сотрудников ЦРУ. Через несколько месяцев его задержали при передаче секретной информации в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.

Этим летом Верховный суд России обнародовал статистику государственных измен. Выяснилось, что за последние 13 лет в стране в 10 раз выросло количество осужденных за госизмены, шпионаж, экстремизм и разглашение гостайны.