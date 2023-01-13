Общество 13 января 2023, 04:30 Россиянка вышла в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» «Мисс Россия-2022» Анна Линникова стала полуфиналисткой конкурса красоты «Мисс Вселенная» Instagram

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Победительница конкурса красоты «Мисс Россия-2022» Анна Линникова из Оренбурга вышла в полуфинал международного конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Линникова представила национальный костюм „Корона Российской империи“ из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — говорится в сообщении.

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В полуфинал вышли 16 самых красивых девушек со всей планеты, но Линникова рассчитывает на победу. По ее словам, ей в этом поможет сила духа. Для предстоящего конкурса россиянка выбрала белое мини-платье из 50 тысяч полудрагоценных камней и речного жемчуга. Образ дополнили бархатная бордовая накидка с длинным шлейфом и босоножки на высоком каблуке.

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Финал конкурса пройдет 14 января в Новом Орлеане штата Луизиана. Кульминацией финала станет коронация победительницы, когда «Мисс Вселенная-2021» индианка Харнааз Санду передаст корону преемнице.

Украина требовала отстранить от участия в конкурсе россиянку. Против Линниковой выступила обладательница титула «Мисс Украина Вселенная-2021» Анна Неплях.