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    28 июля 2022, 23:56

    Украина выступила за отстранение россиянки от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

    Украина потребовала не пускать россиянку Линникову на конкурс «Мисс Вселенная»

    Антон Ишбульдин

    На Украине потребовали от оргкомитета конкурса «Мисс Вселенная» отстранить от участия в нем россиянку Анну Линникову. Против девушки выступила обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях.

    June Admiraal / Unsplash. com

    Предложение поддержали организаторы «Мисс Украина Вселенная», сообщило украинское агентство УНИАН.

    «Это должно быть уроком как для этих „невинных людей“, так и для их правительства», — объяснила свою позицию Неплях.

    Анне Линниковой 22 года. Она студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики по направлению PR. На днях она стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022». Девушке нравится путешествовать и заниматься шитьем, она изучает французский язык.

    Бывший молодой человек Анны Артемий Журавлев назвал ее мягкой и нежной девушкой. По его словам, Линникова никогда не проводит время впустую — читает книги и стремится больше работать.