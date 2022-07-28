Украина выступила за отстранение россиянки от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»

На Украине потребовали от оргкомитета конкурса «Мисс Вселенная» отстранить от участия в нем россиянку Анну Линникову. Против девушки выступила обладательница титула «Мисс Украина Вселенная 2021» Анна Неплях.

Предложение поддержали организаторы «Мисс Украина Вселенная», сообщило украинское агентство УНИАН.

«Это должно быть уроком как для этих „невинных людей“, так и для их правительства», — объяснила свою позицию Неплях.

Анне Линниковой 22 года. Она студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики по направлению PR. На днях она стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022». Девушке нравится путешествовать и заниматься шитьем, она изучает французский язык.

Бывший молодой человек Анны Артемий Журавлев назвал ее мягкой и нежной девушкой. По его словам, Линникова никогда не проводит время впустую — читает книги и стремится больше работать.