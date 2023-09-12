12 сентября 2023, 02:31
Россиянка получила маткапитал за вымышленного ребенка
Прокуратура: пермячка получила за несуществующую дочь более 400 тысяч рублей
Жительница Перми получила 400 тысяч рублей рассказав, что родила дочь. Совершить преступление ей помогла подруга, сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Жительница Мотовилихинского района обратилась в ЗАГС с сообщением о том, что в домашних условиях родила дочь. Слова женщины подтвердила знакомая», — указали в ведомстве.
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Когда обман вскрылся, женщина стала фигуранткой уголовного дела и ее привлекли к ответственности. Полученные незаконным путем деньги пермячка вернула, а запись о рождении ребенка аннулировали.
Ранее депутат Виталий Милонов выступил с предложение м лишить российских матерей, родивших за рубежом, материальной соцподдержки. Таким образом он прокомментировал большой поток россиянок, которые специально уезжают отправились в Аргентину на время родов. Милонов отметил, что так делают для того, чтобы у ребенка было двойное гражданство.
Прокуратура РФ
Пермь
Россия
Маткапитал в РФ
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