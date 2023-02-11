Общество 11 февраля 2023, 14:52 Родивших за рубежом россиянок предложили лишить маткапитала Депутат Милонов призвал лишить родивших за рубежом россиянок маткапитала piqsels

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Российских матерей, родивших за рубежом, нужно лишить материальной соцподдержки. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов. Он поделился мыслями в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Милонов сказал, что большинство российских матерей — нормальные.

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«Но есть и сумасшедшие, которые хотят халявным образом обеспечить себе двойное гражданство», — добавил он.

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Таким образом депутат отреагировал на большой поток россиянок, которые отправились в Аргентину на время родов. Милонов отметил, что так делают специально, чтобы у ребенка было двойное гражданство.

По его мнению, о рожденных в Аргентине должно заботиться правительство этой страны, а не российское государство.

Также депутат оценил последствия законодательного отказа в материальной помощи матерям, у которых малыш появился на свет в другой стране. Милонов предположил, что такая мера будет эффективна и снизит поток желающих родить за границей.