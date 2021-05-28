Россиянка получила маткапитал за несуществующего ребенка и попала под уголовную статью

Жительница Тюмени получила 360 тысяч рублей материнского капитала за ребенка, которого у нее нет. Она раздобыла поддельное свидетельство о рождении сына год назад и через МФЦ оформила пособие. Против 37-летней женщины завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Как следует из материалов уголовного дела, женщина в мае 2020 года приобрела поддельное свидетельство о рождении сына в марте 2020 года и затем через МФЦ обратилась за получением пособий и регионального материнского капитала», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что женщина обманом получила более 360 тысяч рублей. Материалы уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат» уже направили мировому судье для рассмотрения по существу. Если вину 37-летней тюменки докажут, то ей грозит крупный штраф и ограничение свободы.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением расширить применение маткапитала. Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что в правительстве захотели разрешить семьям тратить материнский капитал на самостоятельное строительство и реконструкцию домов сразу после рождения ребенка.