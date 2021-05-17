Применение маткапитала предложили расширить в России

Материнский капитал необходимо разрешить использовать россиянам для большего количества целей. В частности, семьи должны получить возможность направлять деньги на оплату частных образовательных услуг, которые оказывают ИП. С такой инициативой вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту страны.

Вице-премьер предложила скорректировать правила расходования маткапитала по двум направлениям, сообщила газета «Известия» со ссылкой на два источника. Во-первых, семьям хотят разрешить тратить маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после появления ребенка. Сейчас расходовать средства можно только с трехлетнего возраста ребенка.

Вторым пунктом является разрешение тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, оказываемых ИП с лицензией. Если президент одобрит инициативу, то Голикова поручит Минтруду подготовить законопроект, заявили собеседники издания.

В министерстве отметили, что пока подобных поручений не получали. При этом подчеркнули, что постоянно ведут работу по расширению возможностей для семей, получающих маткапитал.