Россиянка из-за ошибки оказалась должна 12 млн рублей за услуги ЖКХ

В Самарской области жители пожаловались на баснословные суммы в квитанциях за услуги ЖКХ. Одной женщине только за отопление начислили больше 12 миллионов.

Снимок счета за коммуналку разместили в паблике «Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте». В подписи к публикации с иронией заметили, что это своеобразное поздравление с Масленицей.

Источник фото: «ВКонтакте». За отопление в Тольятти придется заплатить 12 миллионов?

«Кто еще в шоке от квитанций?» — поинтересовался автор поста, уточнив, что квитки пришли от «Т Плюс». Предприятие позиционирует себя как крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

В комментариях к записи люди заметили, что компания «грабит людей» не первый год. За 2019-й коммунальщики «нахапали денег», но по счетчикам остались должны.

«Нам возвращают переплату за два с лишним месяца», — писали пользователи.

Некоторые поинтересовались, не могла ли женщина оплатить за год вперед «по ошибке». «За какой год, тут за жизнь вперед переплата», — не поняли сарказма другие. Третьи посоветовали вернуть деньги и переехать в Москву.

«Видать, их никто не контролирует из администрации и прокуратуры, вот и творят что хотят», — резюмировали в Сети.

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