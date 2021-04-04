Россиянка 2 года принимала растущую опухоль за полноту

Жительница Тюмени два года не обращала внимание на растущую опухоль и принимала ее за полноту. Когда она все же обратилась к врачам с болями, то новообразование занимало у нее весь малый таз и всю брюшную полость. Ей сделали сложнейшую операцию и удалили опухоль весом 25 килограммов, сообщил сайт департамента здравоохранения региона.

«Ни один вид диагностики не мог достоверно сказать, откуда исходит опухоль. Хирургам и анестезиологам пришлось понервничать — при извлечении тяжелой опухоли, находившейся в теле женщины долгое время, возникает резкое падение внутрибрюшного давления», — рассказал хирург Андрей Вовк.

Врач добавил, что женщине очень повезло, так как она могла умереть в любой момент после травмы живота, разрыва опухоли или кровотечения.

«В современных условиях, когда медицина широкодоступна и уровень диагностики и лечения находятся на высоком уровне, таких случаев быть не должно. Случай конкретной пациентки уникален и поднимает вопрос бдительного отношения к своему здоровью», — цитирует сайт заведующую гинекологическим отделением Марию Кузьменко.

25-килограммовую опухоль успешно удалили. После операции женщина несколько дней провела в больнице и ее отправили домой.