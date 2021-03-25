Балашихинские врачи удалили из легкого пациентки опухоль в 1,5 кг

Врачи Московского областного онкологического диспансера в Балашихе удалили из легкого пациентки опухоль весом чуть менее 1,5 килограмма. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

В онкодиспансер Балашихи поступила 47-летняя женщина с плоскоклеточным раком левого легкого с распространением на окружающие ткани и органы с вовлечением легкого, селезенки, грудной стенки и диафрагмы на площади более 30 квадратных сантиметров.

Врачи провели консилиум и решили провести радикальное хирургическое лечение. Операция стала комбинированной. Хирурги одновременно выполнили несколько манипуляций. Они вскрыли грудную и брюшную полости и выполнили расширенную нижнюю лобэктомию слева, спленэктомию, резекцию грудной стенки в пределах здоровых тканей с фрагментами восьмого, девятого и 10-го ребер и практически всей мышечной части левого купола диафрагмы.

По словам врачей, из-за распространения опухоли единственным вариантом была комбинированная операция. Она продолжалась более четырех часов.

«Опухоль была удалена единым блоком с прилежащими окружающими органами, в которые она вросла: легким, диафрагмой, грудной стенкой с ребрами и селезенкой. Весила удаленная опухоль чуть меньше полутора килограммов. Успешное проведение такой объемной операции, когда выполняется удаление сразу нескольких органов, — это большая командная работа торакальных и абдоминальных хирургов, анестезиологов, реаниматологов, медсестер», — отметил заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера по медицинской части, торакальный хирург Николай Уразовский.

Пациентку уже выписали, ее ждет курс химиотерапии.