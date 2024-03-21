Общество 21 марта 2024, 00:42 Россиянина впервые лишили гражданства за фейки об армии Unsplash

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Краснодарский суд принял решение о лишении ранее приобретенного гражданства мужчины, который в прошлом году был осужден за фейки о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

До этого решения о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье Уголовного кодекса о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ судебные инстанции не сообщали.

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В июле 2023 года Александр Сомряков получил шесть лет колонии общего режима. Поводом для уголовного дела послужили его посты о якобы имевших место преступлениях армии РФ в Мариуполе и Буче.

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишат приобретенного гражданства. Депутаты предложили добавить в список умышленные тяжкие преступления, в частности, несоблюдение закона об иноагентах, уклонение от военной службы, призывы к экстремизму, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества.