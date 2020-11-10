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    10 ноября 2020, 16:40

    Россиянина лишили водительских прав за пьяную поездку на электросамокате

    Андрей Иванов

    Суд в Казани лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова за то, что он пьяным катался на электросамокате. В России подобных случаев пока единицы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мировой суд Московского района столицы Татарстана.
    Россиянина лишили водительских прав за пьяную поездку на электросамокате

    Пьяный Хотухов на самокате попался на глаза инспекторам ГИБДД еще в августе. Мощность транспортного средства составила 600 Ватт, поэтому электросамокат попал под определение мопеда. Никаких документов на право управления им у мужчины не было. Еще он отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

    «Мировым судьей было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством», — рассказали агентству в суде.

    Ранее в Казани за аналогичное нарушение права отобрали у Рустема Хайрутдинова. Он напился и на электросамокате наехал на ребенка.

    Специалисты считают, что для управления электросамокатом нужно выдавать права категории М, однако вопрос мощности транспортных средств пока не согласовали.