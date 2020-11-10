Россиянина лишили водительских прав за пьяную поездку на электросамокате

Пьяный Хотухов на самокате попался на глаза инспекторам ГИБДД еще в августе. Мощность транспортного средства составила 600 Ватт, поэтому электросамокат попал под определение мопеда. Никаких документов на право управления им у мужчины не было. Еще он отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

«Мировым судьей было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством», — рассказали агентству в суде.

Ранее в Казани за аналогичное нарушение права отобрали у Рустема Хайрутдинова. Он напился и на электросамокате наехал на ребенка.

Специалисты считают, что для управления электросамокатом нужно выдавать права категории М, однако вопрос мощности транспортных средств пока не согласовали.