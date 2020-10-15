СМИ: контроль за пользователями электросамокатов усилили в регионах

Контроль за пользователями мощных электросамокатов усилят. В некоторых российских регионах их владельцев уже лишают водительских прав и наказывают за езду в пьяном виде.

Устройства мощностью более 250 Ватт инспекторы приравнивают к мопедам, сообщила газета «Коммерсант». Это обязывает ездящих на них иметь права и отвечать за ситуацию на дороге так же, как и владельцам других транспортных средств.

Примером стало дело, которое рассматривал один из мировых судов Казани. Рустема Хайрутдинова признали виновным в невыполнении требований о прохождении медицинского освидетельствования, лишили прав на полгода и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Решение было принято на основании составленного полицейскими протокола. В нем говорилось, что мужчина с признаками опьянения управлял мопедом и наехал на ребенка. По мнению защиты, Хайрутдинов был не обязан проходить медосвидетельствование, поскольку ехал на электросамокате. К тому же его мощность в режиме «длительной нагрузки» не превышала 250 Ватт: в ПДД такие средства передвижения относят к велосипедам.

Инцидент с жителем Казани не первый. Похожие решения суды выносили и в Красноярском края, где тоже усилили контроль за электросамокатами.

Эксперты считают, что мощные электросамокаты действительно стоит приравнивать к мопедам, а для управления ими нужны права категории М. Вопрос достоверности данных о мощности средств передвижения пока не урегулирован.

Проект поправок к ПДД, в котором впервые описаны правила движения на электросамокатах, моноколесах и других подобных устройствах, Минтранс и ГИБДД уже подготовили. Их объединят термином «средство индивидуальной мобильности» и запретят разгоняться при совместном движении с пешеходами быстрее 20 километров в час. На проезжую часть можно будет выехать, если на улице скорость ограничена 60 километрами в час. Документ в данный момент проходит экспертизу.