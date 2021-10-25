Россиянин засудил бывшую жену за порочащие его Stories

Житель Тюмени впервые выиграл судебное дело о моральном вреде из-за Stories, которые постила его бывшая жена. Об этом сообщил сайт 72.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тюменской области.

По данным пресс-службы, тюменцы развелись в 2019 году после восьми лет брака с подачи жены. В следующем году она опубликовала Stоriеs о том, что ее бывший муж якобы пытается выселить ее и детей из квартиры, уклоняется от уплаты алиментов и живет за ее счет. Экс-супруг расстроился, что на это обратили внимание его друзья и родственники, и подал в суд.

«Он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей», — приводит сайт текст сообщения пресс-службы.

Районный суд Тюмени иск отклонил, однако тюменец подал апелляцию и принес чеки об уплате алиментов и ипотеки и справку о доходах. Обидевшую его женщину обязали опубликовать опровержение и выплатить пять тысяч рублей.

По данным сайта, это первый подобный случай в судебной практике.