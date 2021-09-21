facebook_pixel
    21 сентября 2021, 16:03

    Наследники основателя Natura Siberica выиграли в суде

    Мария Борисова

    Наследники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова выиграли суд по руководству компанией. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Наследники основателя Natura Siberica выиграли в суде

    Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение совета директоров ООО «Первое решение» назначить генеральным директором компании юридическую фирму «Сезар консалтинг».

    Основатель брендов Nаturа Sibеriса и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников скончался в январе этого года. С этого времени в топ-менеджменте компании началась дележка бизнеса.

    В апреле первая жена основателя компании Ирина Трубникова и ее сын Дмитрий Трубников подали иски против головной структуры группы компаний ООО «Первое решение». Так они хотели не дать доверительному управляющему активами Трубникова-старшего захватить корпоративное управление компанией.

    Ирина и Дмитрий являются совладельцами «Первого решения» с долями 23% и 15% соответственно. Основная доля акций компании (62%) записана на Андрея Трубникова и находится на доверительном управлении Григория Жданова.

    Нотариус Айгуль Карнаухова, которая ведет наследственное дело, изначально назначила юрфирму «Сезар консалтинг» доверительным управляющим активами Трубникова-старшего. Затем договор расторгли, и активы перешли на доверительное управление к Жданову. Он назначил новым гендиректором «Первого решения» Дмитрия Ганзера.

    Суд приостановил право Жданова распоряжаться активами Трубникова 17 сентября. Сейчас назначение Жданова доверительным управляющим и его действия также оспариваются в суде.