Наследники основателя Natura Siberica выиграли в суде

Наследники основателя Natura Siberica Андрея Трубникова выиграли суд по руководству компанией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение совета директоров ООО «Первое решение» назначить генеральным директором компании юридическую фирму «Сезар консалтинг».

Основатель брендов Nаturа Sibеriса и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников скончался в январе этого года. С этого времени в топ-менеджменте компании началась дележка бизнеса.

В апреле первая жена основателя компании Ирина Трубникова и ее сын Дмитрий Трубников подали иски против головной структуры группы компаний ООО «Первое решение». Так они хотели не дать доверительному управляющему активами Трубникова-старшего захватить корпоративное управление компанией.

Ирина и Дмитрий являются совладельцами «Первого решения» с долями 23% и 15% соответственно. Основная доля акций компании (62%) записана на Андрея Трубникова и находится на доверительном управлении Григория Жданова.

Нотариус Айгуль Карнаухова, которая ведет наследственное дело, изначально назначила юрфирму «Сезар консалтинг» доверительным управляющим активами Трубникова-старшего. Затем договор расторгли, и активы перешли на доверительное управление к Жданову. Он назначил новым гендиректором «Первого решения» Дмитрия Ганзера.

Суд приостановил право Жданова распоряжаться активами Трубникова 17 сентября. Сейчас назначение Жданова доверительным управляющим и его действия также оспариваются в суде.