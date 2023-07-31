Общество 31 июля 2023, 02:40 Россияне задолжали за ЖКУ почти 900 миллиардов рублей «Известия»: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей Freepik

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Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги растут. В настоящий момент они приближаются к отметке в 900 миллиардов рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Росстат.

В газете уточнили, что сумма долгов по итогам первого квартала 2023 года составила 876,4 миллиарда рублей. За год эта цифра увеличилась на 72 миллиарда.

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По мнению директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, одна из главных причин роста долгов — это снижение доходов населения. Власти прикладывают усилия по сдерживанию тарифов, но этого недостаточно, заявила она. Стоимость коммуналки постепенно растет и в какой-то момент некоторые семьи просто не имеют возможности оплачивать ее.

Депутат Госдумы Сергей Колунов счел, что рост долгов связан с тем, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации (РСО) не имеют возможностей воздействовать на должников.

Если говорить о долгах перед РСО, то зачастую виноваты не отдельные россияне, а УК, которые собирают с жителей деньги, но «забывают» переводить их организациям, поставляющим те или иные ресурсы, заметил депутат Александр Якубовский.

Ранее сообщалось, что тарифы на ЖКУ в Подмосковье в этом году не поднимут. Это связано с тем, что правительство России заморозило возможность повышения тарифов на коммунальные услуги более чем на 1,5 года в 2022 году.