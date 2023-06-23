Подмосковье 23 июня 2023, 14:26 Тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье не изменятся в 2023 году

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Датой изменения тарифов на ЖКУ традиционно является 1 июля. Однако в этом году повышения не произойдет — об этом напомнили в Мособлкомцен.

В прошлом году правительство России заморозило возможность повышения тарифов на коммунальные услуги более чем на 1,5 года. То есть, плата за ЖКУ не будет пересматриваться в Подмосковье до второй половины 2024-го.

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К плате за коммунальные услуги относится водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение и электроэнергия, газ и вывоз мусора — все эти тарифы заморожены. Однако в квитанциях есть и жилищные услуги, и плата за капитальный ремонт. Они регулируются по-другому и могут измениться.

Получить ответы на вопросы, узнать новости тарифного регулирования и анонсы событий можно в Telegram-канале Комитета «Подмосковный РегуляторЪ».

На сайте Комитета работает онлайн-сервис «Поиск Распоряжения» с помощью которого можно ознакомиться с утвержденными тарифами в разных отраслях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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