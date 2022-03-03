Россияне выстроились в очереди в IKEA. Видео

После того, как шведский ретейлер IKEA принял решение приостановить свою деятельность в РФ, сегодня многие россияне отправились в магазины напоследок купить себе товаров для дома. Очереди образовались внушительные.

Покупатели, в частности, выстроились перед магазином ИКЕА в ТЦ «Мозаика» в Москве. Хотя людей собралось довольно много, обошлось без давки.

Пришлось поторопиться и в очередях на кассу в «Меге „Теплый Стан“».

В «Меге „Белая дача“» IKEA тоже переполнена.

Много желающих купить себе что-то перед закрытием, по словам пользователей соцсетей, было и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде.