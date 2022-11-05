Общество 05 ноября 2022, 18:16 Россияне выехали за границу более 9,5 миллиона раз с июля по сентябрь — ФСБ ФСБ: с июля по сентябрь россияне выезжали за границу 9,7 миллиона раз freepik

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В течение третьего квартала россияне покидали пределы страны 9,7 миллиона раз, сообщили журналисты РБК, ознакомившиеся со статистикой ФСБ. Издание отметило, что это практически вдвое больше, чем в предыдущие три месяца.

По данным издания, с июля по сентябрь прошлого года выездов за границу было на 1,2 миллиона меньше.

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Журналисты подсчитали, что чаще всего жители страны выезжали в Абхазию. С июля по сентябрь границу с республикой пересекли 2,48 миллиона раз. Турция — на втором месте, россияне посетили ее 2,16 миллиона раз. В Казахстан въехали 1,25 миллиона раз — республика замкнула тройку популярных направлений. Дальше в списке стран оказались Грузия и Финляндия. По информации РБК, более 70% всех выездов пришлись именно на пять этих государств.

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Часть из выехавших за границу россиян отправились в путешествия. Развивается в стране и внутренний туризм. Московская область попала в число регионов, которые назвали лучшими для отдыха в ноябрьские праздники. Туристов призвали обратить внимание на Коломну, Сергиев Посад и Дмитров.