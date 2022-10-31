Подмосковье вошло в топ-10 регионов России для отдыха в ноябрьские праздники | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 11:38 Подмосковье вошло в топ-10 регионов России для отдыха в ноябрьские праздники

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Подмосковье вошло в десятку самых популярных регионов России для проведения ноябрьских праздников. Сюда туристы добираются на машинах и поездах.

Среди причин высокого места Подмосковья в рейтинге — близость к столице и большое количество исторических и культурных памятников. Самыми популярными местами для отдыха у москвичей и жителей соседних областей стали Коломна, Сергиев Посад и Дмитров.

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В число самых популярных регионов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкала. Рейтинг составили системы бронирования OneTwoTrip и «Слетать.ру».

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