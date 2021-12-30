Россияне станут получать больничный в 2022 году по-новому

Бумажный больничный в 2022 году заменят на электронный листок нетрудоспособности. Также изменится размер выплаты по больничному. Об этом сообщила «Российская газета».

В настоящее время граждане могут получать как бумажный, так и электронный листок нетрудоспособности. С 2022 года обязательным становится только электронный вариант, возможности выбора у пациента уже не останется. Врачи будут подписывать документ электронной подписью и размещать в информсистеме Фонда социального страхования (ФСС), который станет напрямую информировать работодателя.

Также изменится размер выплат по больничному. Он напрямую зависит от среднего заработка больного за последние два года. В 2022 году максимальная выплата составит 2572 рубля 60 копеек в день, или порядка 80 тысяч рублей в месяц.

Оформивший больничный по беременности и родам женщинам не придется предоставлять документ работодателю. ФСС переведет деньги автоматически.

Ранее эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова объяснила, может ли человек лишиться работы из-за частых больничных.