Эксперт рассказал, можно ли уволить сотрудника за частые болезни

Доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова объяснила, может ли человек лишиться работы из-за частых больничных. Об этом она сообщила в интервью Sputnik.

По ее словам, даже если сотрудник болеет часто, и коллегам постоянно приходится выполнять его обязанности, это не может стать официальной причиной для увольнения.

«Частые больничные не могут являться причиной увольнения, потому что наш Трудовой кодекс так устроен, что в нем есть закрытый перечень оснований для расторжения трудового договора, и там нет такого основания, как частые болезни или больничные листы. Нет и ограничений на оплачиваемые больничные: сколько раз выписывается больничный, столько пособие и будет платиться», — сообщила Сулейманова.

Она отметила, что зачастую работодатели сами просят сотрудников уволиться по собственному желанию, если те болеют слишком часто. То есть на работника начинают оказывать психологическое давление. В этот момент ему необходимо не поддаваться на угрозы и не реагировать на шантаж.

Сулейманова посоветовала обсуждать с работодателем различные варианты. Можно предложить ему сократить рабочий день на какой-то период или временно перевести на более легкую работу.