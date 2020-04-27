Россияне стали жаловаться на мошенников с усыпляющими масками

Оперштаб по коронавирусу Краснодарского края предупредил о мошенниках с усыпляющими масками. На новые методы злоумышленников местные жители начали жаловаться в социальных сетях.

Как сообщает «Интерфакс», зафиксированными фактами штаб не располагает. Эти данные сотрудники штаба обнаружили в социальных сетях.

Согласно информации, грабители ходят по домам и под видом помощи предлагают бесплатные медицинские маски. Изделия пропитаны неустановленными химическими веществами. В результате примерки люди теряют сознание, а грабители в это время совершают преступление.

Оперативный штаб призвал жителей Кубани быть бдительными.

Мошенники подстроились под новостной шум и всячески спекулируют на теме коронавирусной инфекции. Ранее двое москвичей продавали несуществующие цифровые пропуска. Стоимость такого пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. Покупатели передавали данные паспортов и деньги, но никаких документов так и не получали.

В России 87 147 случаев заражения инфекцией. За последние сутки зафиксировано 6198 новых пациентов. Погибли 794 человека, по данным стопкоронавирус.рф.