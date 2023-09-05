Общество 05 сентября 2023, 10:48 Россияне стали в 2023 году в 2,6 раза больше покупать легковые автомобили «Автостат» зафиксировал рост продаж легковых автомобилей в России Freepik

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Продажи новых легковых машин в России в августе выросли в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За месяц дилеры реализовали более ста тысяч автомобилей. Самой популярной маркой остался отечественный бренд Lada. Увеличился спрос и на китайские машины: Chery, Haval и Geely. В топ-10 также попали зарубежные марки Kia, Toyota и Hyunday.

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«Среди представленных участников рынка только „корейцы“ демонстрируют отрицательную динамику (свыше 20%), а остальные показывают рост. При этом наибольший он — у китайского Changan (в 37 раз, на низкой базе прошлого периода)», — отметило издание

За восемь месяцев в России удалось продать почти 607 тысяч новых автомобилей, что на 41% больше результатов 2022 года.

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