Москва 04 сентября 2023, 15:11 Новую модель автомобиля «Москвич» запустили в производство Собянин: новый седан «Москвич 6» запустили в серийное производство Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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В столице начали производить новую модель автомобиля «Москвич 6». В продажу седан поступит в конце октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Открыли сегодня серийную сборку вместе с генеральным директором ПАО „КАМАЗ“ Сергеем Когогиным», — уточнил он.

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Глава города напомнил, что еще год назад там пустовали цеха. Пришлось изменить всю логистику и справиться с конкуренцией со стороны других производителей.

По словам Собянина, справиться со всеми задачами удалось благодаря хорошему коллективу. В результате сохранили завод и выпустили 26 тысяч машин. Кроме того, специалисты приступили к расширению модельного ряда.

Мэр отметил, что у «Москвича 6» просторный салон и вместительный багажник. Седан будут продавать в трех комплектациях и пяти цветах. Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортных поездок, в том числе круиз-контролем, дистанционным запуском двигателя, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и парктрониками.

Собянин уточнил, что «Москвич 6» запустили в дополнение к кроссоверу «Москвич 3» и электромобилю «Москвич 3е». В следующем месяце начнутся продажи седана, а в 2024 году запустят в производство кроссоверы «Москвич 5» и «Москвич 8».

Ранее производитель российских электромобилей «Атом» решил разместить производство своих электрокаров на заводе «Москвич». Компании подписали меморандум о сотрудничестве.