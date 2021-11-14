Россияне стали терять интерес к рефинансированию кредитов

Спрос на рефинансирование ипотеки снижается на фоне повышения ключевой ставки в России. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на крупные финансовые организации.

В октябре, словам старшего вице-президента розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрия Алексеева, уровень перекредитования жилищных ссуд сохранялся на уровне сентября. Однако, если сравнивать показатель с таким же периодом 2020 года, то он снизился на 40%.

В сегменте ипотеки пик переоформления кредитов под более низкий процент фиксировался в первом полугодии, заявили в ВТБ. Там добавили, что это происходило на фоне исторически низких ставок. Однако в то же время в банке отметили сохранение интереса к рефинансированию потребкредитов.

Снижение доли ипотечных кредитов на рефинансирование в совокупном объеме предоставленных ссуд подтвердили в Банке России. В регуляторе заявили, что она достигла пика в феврале 2021 года ― 13,6%, а в дальнейшем постепенно снижалась, и в сентябре дошла до 6,6%. В ЦБ спрогнозировали дальнейшее снижение доли кредитов по программам перекредитования.

За 10 месяцев 2021 года россияне взяли 15,8 миллиона кредитов наличными. Для сравнения: за тот же период прошлого года их число составляло 11,6 миллиона. По данным ОКБ, по выдаче кредитов в сентябре лидировали 30 регионов. Самый большой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в Татарстане (44%), в Иркутской области (43%), Подмосковье и Тюменской области (41%). На 40% выросло число выданных ссуд в Ростовской области, Башкортостане и Москве. Меньшие темпы продемонстрировали Алтай, Приморский край, Нижегородская и Омская области, Приморский край.