Россияне за 10 месяцев обновили годовой рекорд по взятым кредитам наличными

В России продолжается рост кредитования населения. За 10 месяцев этого года жители страны взяли 15,8 миллиона кредитов наличными. Для сравнения: за тот же период прошлого года их число составляло 11,6 миллиона.

Показатель за 10 месяцев 2021 года также побил показатели за весь 2020 год (14,5 миллиона ссуд) и 2019 года (15,3 миллиона займов), написали «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, по выдаче кредитов в сентябре лидировали 30 регионов. Самый большой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в Татарстане (44%), в Иркутской области (43%), Подмосковье и Тюменской области (41%). На 40% выросло число выданных ссуд в Ростовской области, Башкортостане и Москве.

Меньшие темпы продемонстрировали Алтай, Приморский край, Нижегородская и Омская области, Приморский край. В них прирост составил 30%.

По мнению гендиректора ОКБ Артура Александровича, на заинтересованности россиян в кредитах не сказались ни повышение ключевой ставки Банком России, ни меры, которые регулятор принимал, чтобы снизить необеспеченное потребкредитование. Поэтому, по его словам, в ОКБ не исключают, что к концу 2021 года количество кредитов наличными достигнет 20 миллионов рублей.