Россияне стали спокойнее относиться к мату и изменам

Половина россиян (52%) считают непростительным роман на стороне. Еще четыре года назад так были настроены 67%. И тогда, и сейчас исследование проводил ВЦИОМ.

В 2020 году к адюльтеру снисходительно относятся 19%, в 2016 году так ответили 7% опрошенных. Об этом сообщил «Интерфакс». Единичные случаи измены принимает 21%. Так же было и четыре года назад (20%).

Жители России стали терпимее относиться и к тем, кто ругается матом. В 2016-м так отвечал каждый десятый респондент, сейчас число таких людей возросло до 23%. При этом 43% считают, что иногда можно использовать ненормативную лексику. Три года назад это одобряли 44%. При этом за последние четыре года стало меньше людей, которые считают использование мата неоправданным — 45% тогда против 31% в 2020-м.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на эти темы 21 февраля. В нем участвовали 1600 совершеннолетних россиян.

Ранее ВЦИОМ спрашивал респондентов о том, готовы ли они видеть в качестве президента или премьер-министра России женщину.