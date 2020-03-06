Россияне не хотят видеть женщин на посту президента или премьера

Если в 2016 году за женщину-президента проголосовали бы 32% опрошенных, то согласно недавнему опросу — лишь 21%. Женщину премьер-министра хотели бы видеть 31% (55% четыре года назад), главой Минздрава или Минобразования — 69% (ранее 89%).

Также снизилось число россиян, желающих, чтобы женщина возглавляла одну из ведущих партий или руководила фракцией в Госдуме.

Среди женщин-политиков респонденты выделяют спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко (19% опрошенных) и представителя МИДа Марию Захарову (11%).

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 1 марта среди 1600 жителей страны. По мнению экспертов, женщина сможет возглавить Россию минимум через 28 лет.

Ранее 22-летняя спортсменка из Санкт-Петербурга рассказала, что тайно участвовала в боксерских поединках с мужчинами. Она взяла себе псевдоним Владимир Ермолаев.