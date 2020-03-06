    06 марта 2020, 03:34

    Россияне не хотят видеть женщин на посту президента или премьера

    Кирилл Фролов

    За последние четыре года число россиян, которые хотели бы видеть женщин на высоких государственных постах, заметно снизилось. Такой вывод можно сделать из результатов исследования ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры. Данные опроса привели «Ведомости» и «Коммерсант».
    Россияне не хотят видеть женщин на посту президента или премьера

    Если в 2016 году за женщину-президента проголосовали бы 32% опрошенных, то согласно недавнему опросу — лишь 21%. Женщину премьер-министра хотели бы видеть 31% (55% четыре года назад), главой Минздрава или Минобразования — 69% (ранее 89%).

    Также снизилось число россиян, желающих, чтобы женщина возглавляла одну из ведущих партий или руководила фракцией в Госдуме.

    Среди женщин-политиков респонденты выделяют спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко (19% опрошенных) и представителя МИДа Марию Захарову (11%).

    Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 1 марта среди 1600 жителей страны. По мнению экспертов, женщина сможет возглавить Россию минимум через 28 лет.

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