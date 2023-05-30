Общество 30 мая 2023, 18:21 Россияне стали реже покупать лапшу быстрого приготовления Спрос на лапшу быстрого приготовления в России снизился в первом квартале 2023 года sq lim / Unsplash

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В первом квартале 2023 года продажи лапши быстрого приготовления в России сократились в штуках на 9,5%, сообщил «Коммерсант». В денежном выражении продажи этих продуктов выросли на 11%.

Авторы статьи опирались на данные ретейл-аудита NielsenIQ, которые изданию предоставили в компании «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon и другие).

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Рост продаж в денежном выражении связали с увеличением средней стоимости продуктов. Продажи всех товаров быстрого приготовления, в том числе супов и вторых блюд, обрушились на 12,8% в первом квартале. Зато выросли в деньгах — на 3,9%.

По словам коммерческого директора «Маревен Фуд Сэнтрал» Наталии Поповой, в 2020 году россияне начали запасаться товарами. Это спровоцировало рост продаж продуктов быстрого приготовления на 26% в штуках. В 2022 году тенденция продолжилась, но в 2023-м потребители отказались от идеи запасаться едой. Объемы продаж вернулись на уровень прошлых лет, добавила она.

«Маревен Фуд Сэнтрал» нарастит объемы производства лапши и пюре. Решение связали с началом сезона огородов и отпусков.