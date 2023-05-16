Подмосковье 16 мая 2023, 14:44 Производство лапши и пюре нарастят в Серпухове Компания «Маревен Фуд Сэнтрал»

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Подмосковный производитель лапши и пюре «Маревен Фуд Сэнтрал» увеличивает выпуск продуктов питания к сезону огородов и отпусков. По данным компании, около 25% еды быстрого приготовления употребляется на дачах, что приводит к повышению спроса.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что уже в апреле продажи компании выросли на 3% относительно марта. По данным аналитиков, высокий спрос сохранится вплоть до конца августа.

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Кроме увеличения производства, компания «Маревен Фуд Сэнтрал» скорректировала поставки, увеличив их в курортные регионы России. Например, в районе Черного моря летом покупают на 3-5% больше лапши и пюре, чем зимой.

«Учитывая это, а также переориентацию россиян на внутренний туризм, мы нарабатываем запасы готового продукта, сырья и упаковки, чтобы полностью удовлетворить растущий спрос», — отметила коммерческий директор «Маревен Фуд Сэнтрал» Наталия Попова.

По данным компании, в 2022 году россияне купили на 30% больше лапши быстрого приготовления, чем в 2021 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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