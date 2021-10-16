Россияне стали реже брать ипотеку из-за роста цен на жилье

В сентябре среди россиян упал спрос на ипотеку на 41,4% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Также в сентябре снизилось и количество заявок на ипотеку на 2,9% по сравнению с августом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне стали реже брать ипотеку, в том числе на фоне увеличения стоимости квадратного метра жилья в стране, пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков. Свою роль сыграли и изменения в программе льготной ипотеки.

«Ограничение суммы кредита по программе до трех миллионов рублей. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», — отметил специалист.

При этом эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подсчитали, что число дорогих ипотек в России выросло. Богатые россияне в третьем квартале текущего года решили массово набрать кредитов на жилье, и доля ипотеки от 12 миллионов рублей выросла до рекордных за пять лет 7%.

Российский банки с июля по сентябрь выдали состоятельным клиентам 88,1 миллиарда рублей по непопадающим под льготы программам. За 2021 год, по данным аналитиков ОКБ, финансовые организации заключили 16,2 тысячи таких договоров на общую сумму в 247,6 миллиарда рублей.

Проект предоставления средств корпорации «Дом.РФ» на господдержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми одобрили на заседании правительства. Цель проекта состоит в создании условий для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми.