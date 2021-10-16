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    16 октября 2021, 14:22

    Проект господдержки ипотеки для россиян с детьми одобрили в правительстве

    Кабмин одобрил проект господдержки для погашения ипотеки почти 32 тысячам семей с детьми

    Ольга Назаркина

    Проект предоставления средств корпорации «Дом.РФ» на господдержку населения путем погашения ипотеки семьям с детьми одобрили на заседании правительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

    Проект господдержки ипотеки для россиян с детьми одобрили в правительстве

    Цель проекта состоит в создании условий для погашения ипотеки не менее чем для 32 тысяч семей с детьми.

    В настоящее время в России действует программа семейной ипотеки. Она реализуется в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

    Изначально по ее условиям кредит до 31 декабря 2023 года могли оформить семьи, у которых родился первый и последующие дети с 1 января 2018 года. С 1 июля этого года условия изменились и кредит на жилье разрешили брать семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

    В апреле в программу внесли еще одни изменения, предусматривающие получение ипотеки на строительство жилого дома на участке, расположенном в России, либо приобретение земельного участка и строительство на нем дома.

    Максимальная сумма кредита для семей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, для других территорий — шесть миллионов.