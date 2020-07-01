Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

Жители России летом 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Вместе с уменьшением спроса выросли и цены.

Согласно исследованию компании «Такском», с которым ознакомился RT, с 1 по 22 июня продажи кваса и мороженого, традиционно популярных в это время, упали по сравнению с данными прошлого года.

Квас стали покупать меньше на 15%. В среднем он стоит 67 рублей, что на 7% выше уровня цен в июне 2019 года.

Продажи мороженого снизились на 8%. Его средняя цена составляет 66 рублей, что дороже прошлого июня на 14%.

В рамках исследования компания проанализировала более 19 миллиардов кассовых чеков, сравнив данные продаж за июнь 2019 и 2020 годов.

Эксперты Всероссийского союза потребителей изучили квас на российском рынке и пришли к выводу, что лучшим является «Очаковский». В квасе марки «Русский» не оказалось брожения. Производитель «Суздальских озер» указал неверную маркировку и добавил в квас слишком много лимонной кислоты.