Специалисты назвали лучший российский квас

В исследовании принимали участие такие марки кваса, как: «Вятский», «Русский», «Русский дар», «Очаковский» и «Суздальские озера». Лучшим назван «Очаковский» за органолептические свойства. Качественными также считаются «Русский дар» и «Вятский».

Квас марки «Русский» не соответствует стандартам — там нет брожения. В квасе этого бренда и в квасе «Суздальские озера» были неверные маркировки и высокое содержание лимонной кислоты, написал Inforeactor.