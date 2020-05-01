Россияне стали покупать больше хлеба в самоизоляции

Во время самоизоляции россияне стали больше закупаться хлебом. Продажи этого товара выросли в магазинах на 36% всего за месяц. Также подскочил спрос на молоко и яйца.

Специалисты одного из банков провели исследование и выяснили, что во время самоизоляции чаще всего покупают граждане.

«Безусловным лидером апрельских покупок в категории „Продукты питания“ стал хлеб, количество покупок которого в апреле относительно марта выросло на 36,02%», — приводит результаты исследования РИА «Новости».

На второй строчке в этой категории оказалось молоко. За апрель спрос на этот товар взлетел на 35,46%. Третье место в списке заняли яйца.

Еще сотрудники банка проанализировали спрос на товары категории «Средства по уходу». Оказалось, что россияне стали на 3,18% чаще покупать крема. Продажи мыла увеличились на 15,06%, а зубной пасты — на 19,82%.

В категории товаров для детей лидируют школьные тетради — 5,75%. Хотя в марте, когда все начали переходить на удавленное обучение, спрос упал на 51,37%. Также снизились на 1,65% продажи пюре. На третьем месте в апреле были подгузники.

Режим самоизоляции начался во многих регионах России в конце марта из-за распространения коронавируса. Президент Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочий период до 11 мая. При этом он поручил кабмин подготовить план постепенной отмены ограничений.