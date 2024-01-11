Общество 11 января 2024, 17:59 Россияне стали есть больше красной икры Росрыболовство: почти 4 тыс. тонн красной икры купили в РФ в новогодние каникулы Pogiba Alexandra/news.ru/globallookpress

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Россияне стали употреблять больше лососевой икры, а за новогодние праздники жители страны купили к праздничному столу около четырех тысяч тонн продукции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства в своем Telegram-канале.

«Деликатес стали покупать больше благодаря росту предложения и, соответственно, более доступной цене», — пояснили в надзорном органе.

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В пресс-службе отметили, что позитивный тренд возник по объективным причинам. В 2023 году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин. Рыбаки смогли добыть 609 тысяч тонн, что стало вторым показателем по объему вылова за всю историю наблюдений.

Красной икры за 11 месяцев прошлого года произвели 23,2 тысячи тонн. Почти вся продукция оказалась у российских потребителей. По оперативным данным Росстата, на экспорт за 2023 год ушло только 347 тонн, а импорт составил всего 46 тонн.

В Росрыболовстве призвали обращать внимание на легальность происхождения икры при покупке продукции. Это важно для здоровья потребителей, создания честной конкуренции и доступного предложения, заключила пресс-служба.

Незадолго до Нового года Роскачество исследовало 24 марки красной икры. В восьми образцах специалисты обнаружили кишечную палочку.