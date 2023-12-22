22 декабря 2023, 02:10
Роскачество нашло кишечную палочку в восьми марках красной икры
Роскачество: в восьми марках красной икры обнаружена кишечная палочка
Специалисты Роскачества выявили кишечную палочку в восьми марках красной икры. Информация об этом появилась на сайте национальной системы мониторинга.
Всего специалисты службы исследовали 24 марки красной икры. И в трети из них обнаружили кишечную палочку. Это марки «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».
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Шесть товаров не прошли тест на микробную безопасность, в пяти количество соли не соответствует ГОСТу.
Зато во всей исследованной икре специалисты Роскачества не нашли патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, и личинок паразитов.
Ранее эксперты рассказали «360», чем грозит кишечная палочка в икре, и как выбрать этот продукт к новогоднему столу, чтобы не отравиться.
Роскачество
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