Общество 22 декабря 2023, 02:10 Роскачество нашло кишечную палочку в восьми марках красной икры Роскачество: в восьми марках красной икры обнаружена кишечная палочка Freepik

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Специалисты Роскачества выявили кишечную палочку в восьми марках красной икры. Информация об этом появилась на сайте национальной системы мониторинга.

Всего специалисты службы исследовали 24 марки красной икры. И в трети из них обнаружили кишечную палочку. Это марки «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Лента», «Сахалин рыба», Royal Black, «Форвард-С» и «Московский рыбокомбинат».

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Шесть товаров не прошли тест на микробную безопасность, в пяти количество соли не соответствует ГОСТу.

Зато во всей исследованной икре специалисты Роскачества не нашли патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, и личинок паразитов.

Ранее эксперты рассказали «360», чем грозит кишечная палочка в икре, и как выбрать этот продукт к новогоднему столу, чтобы не отравиться.