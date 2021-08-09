Россияне стали экономить на похоронах

Жители России стали меньше тратить на услуги ритуальных агентств. Об свидетельствует статистика Росстата за первое полугодие 2021 года, сообщила газета «Коммерсант».

Смертность в России с января по июнь поднялась на 16%, в то время как выручка ритуальных агентств увеличилась только на 9% и составила 36,9 миллиарда рублей. Скорбящие россияне начали экономить на дополнительных и мемориальных услугах, а также обслуживании могил, объяснил глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

Средний чек за похороны сейчас составляет не более 30 тысяч рублей, хотя до 2020 года жители страны тратили на погребение около 50 тысяч рублей. При этом в Москве расходы не изменились, сообщили изданию в ГБУ «Ритуал».

Экономия объясняется и тем, что выросла доля кремаций. Это обходится дешевле, чем погребение в землю, примерно на 40%. Например, в Санкт-Петербурге кремируют более 70% покойных, хотя раньше эта доля не превышала 65%, отметил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин.

Ранее под Красноярском морг по ошибке выдал семье усопшего гроб с телом бездомного.