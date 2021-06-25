Красноярский морг перепутал трупы и выдал семье гроб с бездомным

Санитар морга в городе Игарка Красноярского края перепутал тела умерших и выдал скорбящей семье гроб с неизвестным бездомным. Когда люди указали на ошибку, сотрудники выяснили, что их родственника случайно похоронили как безродного.

Подробности истории рассказала «360» дочь усопшего, которого пришлось хоронить дважды. По словам женщины, перед похоронами она приехала в морг и привезла одежду для погребения.

«Когда мы приехали за телом, сотрудница морга спохватилась, что отца уже захоронили как безродного», — рассказала она.

Из-за этой ошибки семье пришлось проводить процедуру эксгумации. Могилу раскопали сотрудники кладбища, после этого они переложили умершего в правильный гроб и захоронили в другом месте.

«Приезжала полиция, я написала заявление, что не имею претензий. Но вообще это какая-то халатность. Как можно ошибиться в трех трупах. Но я уже похоронила отца, сотрудница морга извинилась», — добавила собеседница «360».

По ее мнению, хотя она не собирается добиваться привлечения санитаров к ответственности, ей хотелось бы, чтобы с ними провели беседу, чтобы подобное не повторялось. Переживать такое очень неприятно, призналась она.

Путаницей с телами умерших заинтересовалась и городская прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы и выяснило, что сотрудник морга нарушил установленный законом порядок выдачи тел умерших, перепутал их и выдал работникам ритуальной службы тело другого человека, которое захоронили в тот же день. Бюро получило представление. Кроме того, на контроль прокуратуры поставлено проведение организованной по этому факту доследственной проверки.