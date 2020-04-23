Россияне стали экономить на одежде, алкоголе и косметике

Потребительский спрос сильно упал в России из-за пандемии связанных с ней ограничительных мер. Последний опрос показал, что россияне стали экономить на алкоголе, одежде и косметике.

Исследование провел международный центр Romir совместно с компанией BCG. Результаты работы оказались в распоряжении газеты «Известия».

Так, люди стали на 21% меньше тратить на одежду и на 32% меньше — на косметические средства. На 38% сократились расходы на алкоголь. Однако больше всего пострадала индустрия досуга и развлечений. Причем миллениалы больше всех намерены затянуть пояс.

Во время режима самоизоляции многие россияне предпочитают закупаться в небольших магазинах недалеко от дома или заказывать все необходимое через интернет. Там они чаще всего покупают еду.

Треть опрошенных заявили, что в ближайшие полгода они не собираются приобретать бытовую технику и мебель. Хотя до пандемии у них это было в планах. Почти половина респондентов теперь не будет покупать новый автомобиль. Отказ от этого вызван нежеланием брать кредиты.

Больше половины россиян объяснили свою экономию тем, что им просто некуда тратить деньги. Ведь сейчас они в основном сидят дома. Еще 14% опасаются сокращения доходов в следующем месяце, а 8% ждут повышения цен. Интересно, что москвичи больше, чем жители регионов, готовы сократить свои траты.

Ранее россияне рассказали о своих экономических страхах.