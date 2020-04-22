Россияне рассказали об экономических страхах из-за коронавируса

Компании могут начать сокращать расходы и увольнять сотрудников из-за ситуации с коронавирусом. Такие опасения высказали участники социальных опросов, посвященных экономической ситуации в России.

С результатами исследований ознакомился РБК. Большинство (70%) боятся экономического кризиса в стране, еще 60,6% испытывают страх из-за возможного сокращения зарплат, а 58,5% опасаются роста безработицы. При этом больше половины россиян считают, что режим самоизоляции необходим. Другие наоборот видят в нем угрозу для бизнеса.

Еще один опрос специалисты посвятили сокращению заработных плат. К такому повороту событий не готовы 76,5% опрошенных. Другие согласны на это либо при изменении графика работы (16,1%), либо при переходе на удаленку (7,4%). При этом две трети респондентов готовы работать больше для сохранения доходов.

Издание уточнило, что большинство россиян при самоизоляции продолжают работать дома. О том, что они отдыхают, заявили только 13% участников исследования. Еще 9,5% заявили, что продолжают ходить в офис.

Режим самоизоляции действует почти во всех регионах России. Президент РФ Владимир Путин объявил этот апрель нерабочим из-за ситуации с коронавирусом. Правительство приняло ряд решений, связанных с помощью бизнесу. Так, власти Москвы пообещали выплатить более 15 миллиардов рублей арендодателям.