Общество 14 февраля 2024, 19:57 Россияне стали чаще покупать жилье в Москве в обход ипотеки Альтернативные сделки на рынке недвижимости в Москве стали популярнее на 30% Freepik

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Альтернативный формат купли-продажи жилья в обход ипотеки стал популярен на рынке вторичной недвижимости Москвы с начала года. Показатель вырос на 30% относительно конца 2023-го, достигнув отметки 60%. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на отчет «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» предположили, что основная причина востребованности альтернативного варианта — высокие ставки по ипотеке, снижение спроса на вторичную недвижимость в три раза и стагнация на рынке.

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В компании уточнили, что востребованность формата выбирают те покупатели, которые не могут решить жилищный вопрос с помощью наличных средств или кредита под 17–18% годовых с ежемесячным платежом более 200 тысяч рублей.

По информации аналитиков, рынок уже неоднократно попадал в аналогичную ситуации. Такие сделки востребованы особенно в кризисные и застойные периоды. Кроме того, компания спрогнозировала, что в 2024-м доля «альтернатив» может увеличиться еще на 10%.

Однако эксперты посоветовали проводить альтернативные сделки со специалистом. Они объяснили, что средний срок продажи старого лота занимает от одного до трех месяцев, но в случае самостоятельной купли-продажи жилья процесс может затянуться.

Руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко подчеркнула, что, когда условия со всеми участниками согласованы, у кого-то могут возникнуть личные причины выйти из сделки или изменить ее условия.

«В этом случае риелторы помогают проанализировать ситуацию, найти компромисс, который всех устроит, или, если ситуация патовая, оперативно найти нового участника сделки с подходящим лотом», — уточнила она.

Кроме того, российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года.