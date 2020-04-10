Поднимаем настроение мороженым. «Чистая линия» доставляет продукцию по всему Подмосковью

Щербет, эскимо, батончики, стаканчики и рожки — продукцию «Чистой линии» можно купить, не выходя из дома. В дни пандемии — бум на доставку продуктов, и оказалось, что особенно самоизолированных тянет на сладенькое. Поэтому компания «Чистая линия» увеличила объем работы онлайн-магазина.

Вафельные рожки наполняют свежим пломбиром, упаковывают и через час коробки с мороженым и другой молочной продукцией разъедутся по всему Подмосковью. Заказать домой можно абсолютно любое мороженое «Чистой линии».

Источник фото: телеканал «360»

Производители рассказывают: теперь в день они доставляют около 2 тысяч заказов — это в два раза больше, чем раньше. Заказать пломбир или эскимо, конечно, можно во многих онлайн-магазинах. Но в «Чистой линии» — доставка на следующий день, транспортировка только в правильных температурных условиях. И заказать можно не только десерт — но еще сыры, творог, сметану и йогурты.

Источник фото: телеканал «360»

«Причем это по территории всей Московской области, до самой удаленной точки наши машины и курьеры доезжают с нашей продукцией. Причем это не только мороженое, это еще сметана с сроком годности 42 часа, это творог, сыры 2-х видов, молоко, масло. Если заказ составляет 1000 рублей, мы это бесплатно доставляем», — рассказал вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Эскимо, батончики, рожки и стаканчики — всего 17 натуральных вкусов. Качество продукции контролируют на каждом этапе.

Источник фото: телеканал «360»

Соблюдают и все требования к доставке в сегодняшних реалиях. Перед тем, как машины с заказами выходят на линию, их обрабатывают специальным раствором. Водители — в защитных костюмах, курьеры — в масках и перчатках.

Кстати, доставку можно оформить и бесконтактную — в Москву и Подмосковье. Курьер просто позвонит и оставит пакет с заказом у двери. Так что если ваше настроение в самоизоляции уже начинает ухудшаться, спасайте его мороженым — оно помогает вырабатывать серотонин, тот самый «гормон счастья».