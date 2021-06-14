Россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от коронавируса

В мае россияне интересовались прививкой от нового вируса в шесть раз чаще, чем в начале года, когда началась массовая вакцинация в стране. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «СберЗдоровье».

Специалисты проанализировали количество обращений к врачам телемедицины за консультациями перед планируемыми прививками против коронавируса.

«По сравнению с апрелем 2021 года в мае количество подобных вопросов к специалистам возросло в 1,5 раза и в шесть раз относительно января — первого полного месяца, когда в России была запущена массовая вакцинация от коронавируса», — говорится в исследовании.

Также выяснилось, что чаще всего за онлайн-консультациями к врачам перед вакцинацией от коронавируса обращались жители Москвы, Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.

В основном пациентов интересуют возможные медицинские противопоказания для прививки, влияние препарата на способность завести детей и сроки вакцинации в период планирования беременности.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиянам нужно быстрее вакцинироваться, чтобы не спровоцировать появление новых штаммов коронавируса.