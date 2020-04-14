Россияне стали больше тратить в магазинах. Таких высоких расходов раньше не было

Жители России увеличили свои расходы во время пандемии коронавируса. Траты людей увеличились в марте на 15,1%. Этот показатель стал рекордным за все все время наблюдений.

Специалисты холдинга Romir провели анализ повседневных расходов россиян и выяснили, что в марте жители страны стали больше оставлять денег в магазинах по сравнению с февралем.

«Рост по сравнению с февралем составил +15,1%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также выросли — на 14%. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного показателя», — сказано в исследовании.

Обычно пик трат приходится на декабрь, так как все закупаются перед длинными новогодними праздниками. Но полученные в марте цифры превышают на 1% затраты декабря.

Увеличение расходов специалисты заметили во всех округах России. Самый большой рост пришелся на Северо-Западный федеральный округ (+27,8%). В Южном и Северо-Кавказском ФО увеличение составило 20,1%.

«СЗФО — единственный округ, для кого уровень доходов марта не является рекордно высоким. А высокая динамика против прошлого месяца отчасти объясняется низким уровнем расходов февраля», — отмечает холдинг.

Сейчас по всей стране не работают кафе, музеи, фитнес-центры и другие заведения. Россиян призывают оставаться дома и выходить только за продуктами или медикаментами. Такие мены нужны для борьбы с коронавирусом.