Россияне стали больше покупать оружие во время пандемии

Во время пандемии коронавируса россияне стали активнее покупать гражданское оружие. В некоторые моменты спрос даже начал превышать предложение. Об этом сообщил гендиректор предприятия-производителя стрелкового оружия ORSIS Валерий Новоселов.

«Мы наблюдаем невероятный всплеск на рынке гражданского оружия в России, речь идет об абсолютно всех моделях: карабины, охотничьи ружья, в первую очередь на карабин AR-15 в калибре 366 TKM, большой интерес на охотничьи карабины типа Hunter в калибре 308 Win», — привело слова Новоселова РИА «Новости».

Гендиректор добавил, что можно говорить о превышении спроса над предложением. Он отметил, что в 2020 году россияне купили тысячу единиц оружия от ORSIS. Новоселов предположил, что резкий скачок спроса может объясняться увеличением тревожных настроений и неопределенности. Причиной этому стала ситуация с распространением коронавируса в мире.

Ранее глава компании сообщил, что российские разработчики занялись созданием аналога пистолета Glock. Оружие будет сделано с нуля из полимерных материалов в калибре 9×19 миллиметров.