Аналог пистолета Glock создадут в России

В России занялись разработкой нового пистолета. По своим характеристикам оружие будет сопоставимо с моделями известного во всем мире бренда Glock.

Стоить такой пистолет будет вдвое дешевле, рассказал РИА «Новости» генеральный директор предприятия-разработчика оружия ORSIS Валерий Новоселов. Его создают с нуля из полимерных материалов в калибре 9×19 миллиметров.

«Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации „Глоков“ и „Зигзауэров“», — подчеркнул Новоселов.

Рабочим названием для модели выбрали ORSIS S1. Специалисты рассчитывают, что им удастся создать такой же легкий и наделенный схожими боевыми свойствами пистолет, как модель Glock пятого поколения. Без патронов «прототип» весит 650 граммов.

Цену российской разработки сочли основным преимуществом пистолета перед зарубежным аналогом. В розницу Glock на российском рынке стоит порядка 200 тысяч рублей. Причем за эту сумму он продается без дополнительных аксессуаров. Пистолет ORSIS обойдется примерно в 100 тысяч, при этом основные технические характеристики иностранного образца сохранятся.

Пистолеты Glock в начале 1980-х годов поступили на вооружение в австрийскую армию. С тех пор оружие компании Glock GmbH поставили более чем в 30 стран.